Воронежским управдомам рассказали о правилах публикации персональных данных жильцов

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В управе Ленинского района прошло очередное заседание клуба ЖКХ под председательством руководителя ВРОО «Жилищный контроль» Ларисы Тулиновой. На встрече рассмотрели несколько практических вопросов повседневного взаимодействия граждан с управляющими организациями, контролирующими государственными и муниципальными органами и общественными организациями; новшествами жилищного законодательства, а также некоторые правила оформления специальной документации.

Так, начальник отдела контроля и надзора за соблюдением законодательства в сфере персональных данных управления Роскомнадзора по Воронежской области Екатерина Суховерхова ознакомила председателей Советов домов с обязательными правилами обращения персональных данных при проведении тех или иных мероприятий. Эти вопросы вызывают наибольший резонанс среди жильцов.

Например, управляющие организации и жилищные объединения, РСО и другие организации обязаны вносить персональные данные в ГИС ЖКХ в силу закона. ГИС ЖКХ – это единая информационная система, которая собирает и хранит информацию о жилищных фондах, жилищных и коммунальных услугах, тарифах, капитальном ремонте МКД, должниках.

Вместе с тем, публикация персональных данных в ГИС ЖКХ не нарушает права собственника. Информация в ГИС ЖКХ размещается на основании федерального закона №209.

Также на собрании говорили о применении нормы закона, позволяющей изъять жилье у собственника за бесхозяйственное обращение.