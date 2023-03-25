Воронежский Центр «Наша природа» ищет волонтеров для спасения птиц

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

7 апреля в православный праздник Благовещения браконьеры вновь выйдут на улицы Воронежа с дикими птицами, которых незаконно отловили в лесу еще зимой, а затем содержали и калечили их в стесненных условиях при неправильном питании.

Горожане покупают этих птиц, ссылаясь на старинную традицию. Однако на самом деле это жестокий бизнес, который церковь не поддерживает.

Ежегодно от рук браконьеров гибнут сотни пернатых. Чтобы противостоять этому в Благовещение зоологи и добровольцы организуют дежурство у храмов, где продают пернатых пленников. Но помощников не хватает. Поэтому сотрудники Центра охраны животных «Наша природа» просят о помощи неравнодушных горожан.

- Рейды пройдут 7 апреля (пятница) в Воронеже, - сообщили в Центре. - Задача — следить за территорией около храмов, куда приходят браконьеры с товаром, фиксировать нарушения на фото и видео, а затем отправлять материалы нам или напрямую звонить в полицию. Дежурить на площадках можно будет посменно. Если вы сможете помониторить одну территорию хотя бы пару часов — пишите. Дадим все необходимые инструкции и добавим в чат.

Чтобы принять участие в акции, обращайтесь в сообщения группы или по телефону +7 (920) 226-95-74 (звонки, ватсап).