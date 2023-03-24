В Воронеже вандалы повалили памятники и кресты на Левобережном кладбище

Некоторые памятники уже трудно будет восстановить. Фото: телеграм-канал "Воронеж № 1".

В паблике «Воронеж № 1» разместили фото, фиксирующие последствия разгула вандалов на Левобережном кладбище, местными жителями называемого «На Баках». Там повалили кресты и памятники. Многие повредили так, что, похоже, и восстановить будет невозможно. Автор фото сообщил, что вандалы бесчинствовали в квартале кладбища № 32а. А снимки он сделал в четверг, 23 марта.

В полицию никто из родственников умерших заявлений не подавал. Впрочем, там начали проверку по сообщению в соцсети.

За надругательство над могилами предусмотрено уголовное наказание. Если действовал один вандал, то ему грозит максимум арест до трех месяцев. Если же орудовала группа, каждому из мерзавцев грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Подать заявление о поиске преступников могут только владельцы участка, родные и близкие умершего. Если вандалов найдут, то их должны обязать оплатить восстановление могилы.

Кстати, участки на кладбище можно застраховать, чтобы получить выплату в подобном случае.

Напомним, что на Левобережном кладбище похоронен, пожалуй, самый известный воронежский музыкант Юрий Хой (Клинских). На его могилу тоже неоднократно покушались вандалы, особенно они неистовствовали сразу после его смерти.