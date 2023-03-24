Воронежцы могут отчитаться о доходах до 2 мая

С 1 января стартовала декларационная кампания 2023. Она которая продлится до 2 мая. Отчитаться о доходах необходимо, если продали недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока владения, получили дорогие подарки не от близких родственников, выиграли небольшую сумму в лотерею, сдавали имущество в аренду или получали доход от зарубежных источников. Кроме того, отчитаться о доходах должны индивидуальные предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица. Оплатить НДФЛ необходимо до 17 июля.

При продаже или получении в дар недвижимости родственника следует представить декларацию по форме 3-НДФЛ и документы подтверждающие расходы. Предельный срок подачи декларации о полученных доходах не позднее 2 мая. Ее можно подать в МФЦ или через личный кабинет налогоплательщика.

Чтобы завести личный кабинет нужно получить регистрационную в любой налоговой инспекции независимо от места жительства. Также заявления на получение доступа принимаются в отделениях МФЦ. Кроме того, авторизоваться можно через подтвержденную учетную запись Госуслуг.

Больше информации на сайте ФНС.