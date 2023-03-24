В шести детсадах и школах Воронежа детей кормили продуктами плохого качества

Качество еды в некоторых столовых было под большим вопросом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники прокуратуры проверили работу образовательных учреждений Железнодорожного района. И нашли массу нарушений. Как санитарного законодательства, так и требований пожарной безопасности.

В шести детсадах и школах не соблюдали условия хранения пищи. Более того, использовали продукты с признаками недоброкачественности и непригодную посуду.

Еще в восьми учебных заведениях обнаружили нарушения противопожарного законодательства. На дверях лестничных клеток были неисправны приспособления для самозакрывания, автоматическая установка пожарной сигнализации в отдельных помещениях находилась в нерабочем состоянии. Кроме того, не проводили эксплуатационное испытание наружных лестниц, предназначенных для эвакуации людей.

Сотрудники прокуратуры района возбудили в отношении должностных лиц этих образовательных учреждение административные дела по статьям КоАП, карающим за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания и норм пожарной безопасности.

Директорам двух школ внесли представления об устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и привлечении их виновников к ответственности.