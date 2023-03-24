В Воронеже на десять дней поменяют маршруты двух автобусов

Маршруты двух автобусов немного поменяются с 27 марта. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Воронеже из-за реконструкции улицы Урывского Железнодорожного района вынуждены поменять маршруты автобусов №№ 32 и 42. Об этом сообщили в мэрии.

Автобусы № 32 поедут с улицы Остужева по Урывского, дублеру улицы Остужева до Metro. Обратно – по улице Остужева и далее по маршруту.

Автобусы № 42 с 5:30 до 14:00 (в выходные до 13:00) будут ехать с улицы Остужева до Metro. А обратно – по улице Остужева и далее по маршруту. С 14:00 (в выходные с 13:00) – с улицы Остужева по Урывского, дублеру улицы Остужева до Metro. И обратно – по улице Остужева с движением через многоуровневую развязку и далее по маршруту.

Все эти изменения будут действовать с 8.00 27 марта до 8.00 6 апреля. То есть, на время перекрытия движения на участке улицы Урывского возле дома № 17.