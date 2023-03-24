Рамонский мост под Воронежем закрыли для легковых машин

Чтобы не создавать риск гидроудара для легковых машин, их теперь через Рамонский мост не пропускают. Фото: Администрация Рамонского района ВКонтакте.

С пятницы, 24 марта, местные власти приняли решение закрыть движение легковых машин по Рамонскому мосту. Причина – резкий подъем воды в реке Воронеж. Причем если нынешние нарастающие темпы паводка сохранятся, то движение на переправе закроют полностью. Пока же шоферы грузовиков могут через него проезжать.

Кстати, совсем недалеко затопило мост, соединяющий деревню Ивницы с селами Ступино и Нелжа. Тем, кто хочет посетить большой местный парк семейного и детского отдыха, придется пускаться в долгий объезд. Или пользоваться услугами тракториста, который каждый год в половодье перевозит сельчан и грузы на другую сторону реки. Однако если вода будет еще пребывать, закроется и эта опция. Потому что и трактор тогда там не сможет проехать.