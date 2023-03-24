Воронежский театр кукол поставил спектакль о птеродактиле, предвосхитившем изобретения Леонардо да Винчи

Тайна полета Птеродактиля Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

25 и 26 марта театр кукол приглашает юных воронежцев на премьеру. Новый спектакль «Тайна полета Птеродактиля» получился очень необычным. Во-первых, его поставил артист театра драмы имени Кольцова! Правда, для Игоря Болдышева опыт постановок уже не новый (в его портфолио есть работы в качестве хореографа и режиссера по пластике в театре драмы, режиссера в рамках образовательного театрального проекта шоу «Театр»), но кукольный спектакль он сделал впервые.

В получасовом действе показывают версию, откуда у птеродактилей взялись крылья. Авторы постановки фантазируют, что причиной появления «взлетательных» конечностей стала забота юного динозавра о бабушке, которой было тяжело ежедневно спускаться с горы к озеру за рыбой для пропитания прожорливого внука. Чего он только не напридумывал: «лифт» по доставке рыбы наверх, крылья из палок, «сочинил» даже вертолет Леонардо да Винчи - за много веков до известного изобретателя!

- Это история о ребенке, который добивается своей цели, потому что фантазирует, сочиняет, придумывает! Какие-то параллели я взял из опыта общения со своими двумя пацанами. Они вечно что-то выпиливают, мастерят! В их Вселенной нет невозможного! То есть ребенок может все - надо просто быть рядом и помочь, а не обрезать его фантазию. Это история про будущих изобретателей, первооткрывателей, про тех, кто делает то, чего нет еще сейчас. У них нет рамок, границ, шор. Плохо, когда родители ставят эти рамки, потому что им удобнее, чтобы ребенок смотрел мультики, а не занимался придумками, - рассказал об идее создания спектакля Игорь Болдышев.

Тайна полета Птеродактиля Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сценографы Алексей Мочалов и Влад Неретин признались, что им тоже никто не «обрезал крылья», поэтому в спектакле много интересных технических находок: в печи горит настоящий огонь, на доисторических бобинах крутится первобытный проектор…

В спектакле перефразированы хиты групп «Король и Шут» и «Сплин». Режиссер признался, что его дети засыпали под их хиты. В общем, получилось интересно и как ребятня любит!

Постановка рассчитана на детей от 3 лет и старше. Спектакль будет идти на Малышкиной сцене. Роли исполняют Анна Лужецкая и Владимир Руднев.