В Воронеже благоустроят сквер Машиностроителей за 38,9 миллионов рублей

В сквере появятся новые лавочки и много открытого пространства. Фото: управление главного архитектора.

Сотрудники управы Коминтерновского района начали поиск подрядчика для благоустройства сквера Машиностроителей, расположенного возле городского Дворца культуры на улице 9 Января, 108.

Благоустройство планируют провести в два этапа. На первом, который продлится до 15 ноября 2023 года, будут демонтировать старые конструкции, обустраивать проезды и парковки, установят новые фонари и подпорные стены. Второй пройдет с 1 апреля по 2 сентября 2024 года. В течении него должны появиться новые тротуары, детские площадки, спортивные зоны. Также планируют уложить газоны и установить «свежие» урны и скамейки. Кроме того, на территории сквера проведут озеленение.

В ходе благоустройства появится много зелени. Фото: из документации аукциона.

В сквере сделают спортплощадки. Фото: из документации аукциона.

За работы подрядчику заплатят до 38,9 миллиона рублей из бюджета всех уровней – муниципального, областного и федерального. Заявки на аукцион принимают до 30 марта. Победителя собираются определить 3 апреля.

Так будет выглядеть обновленный сквер Машиностроителей с высоты. Фото: из документации аукциона.

Напомним, недавно в недалеком будущем в Воронеже построят первый в городе digital-квартал. Его планируют возвести на пересечении улиц Минской и Остужева возле гипермаркета Metro.