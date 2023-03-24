В Воронеже школьники уйдут на каникулы с 27 марта

Уроков не будет с 27 марта по 2 апреля. А 3-го ученики вернутся в школы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О сроке ближайших каникул воронежских школьников напомнили в телеграм-канале городского управления образования и молодежной политики. Самая длинная четверть завершится 24 марта (для тех, кто на пятидневке) и 25-го (для тех, кто учится в субботу). А с 27 марта начнутся каникулы. Продлятся они до 2 апреля, 3-го ученики вернутся в школы.

В мэрии сообщили, что, по данным на 23 марта, на карантине по ОРВИ находятся 11 классов в семи школах. Однако на срок каникул это обстоятельство никак не влияет. На этот раз, если не случится совсем какого-нибудь совсем неожиданного форс-мажора, они пройдут по плану.

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