Воронежцы могут высказать в соцопросе свое мнение о городском транспорте

В центральных районах Воронежа на остановках не приходится долго ждать, а вот в некоторых отдаленных возникают проблемы. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На сайте Минтранса России проводят социологический опрос. Жители крупных городов, в том числе Воронежа, могут выразить свое мнение о качестве работы общественного транспорта на сайте нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Туда можно перейти по следующей ссылке.

Кстати, там придется немало потрудиться. Тем, кто с полной серьезностью отнесется к возможности на этой площадке выразить свое отношение к транспортной системе Воронежа, предстоит ответить на 29 вопросов.

Впрочем, претензии к этой сфере, общеизвестны: гонки, устраиваемые шоферами частных маршруток, порой случающееся хамство водителей, а также не лучшее качество отдельных автобусов (правда, и обновление транспорта заметно). Есть и претензии по части обслуживания некоторых отдаленных районов Воронежа.