Председателем Железнодорожного районного суда Воронежа стала Татьяна Мосейкина

Руководить Железнодорожным районным судом теперь будет Татьяна Мосейкина. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В четверг, 23 марта, на заседании квалификационной коллегии судей Воронежской области определили преемника уходящего в отставку председателя Железнодорожного районного суда Александра Гурьева. Им станет его бывший заместитель Татьяна Мосейкина.

Полномочия Гурьева на посту председателя суда прекращаются 17 апреля. Он намеревался стать председателем Левобережного районного суда, однако потом заявление о намерении занять эту должность по каким-то причинам отозвал.

Также определили нового председателя Таловского районного суда Воронежской области. Им станет Михаил Кондратьев. Он также работал замом уходящего в отставку Алексея Лесных.

Напомним, что в феврале в Воронежской области в отставку подали сразу пять судей, среди них был и председатель Таловского районного суда.