В Воронеже поймали скрывшегося водителя КамАЗа, который сбил насмерть пенсионерку

В Воронеже нашли и задержали водителя КамАЗа, который насмерть сбил женщину утром 23 марта.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP,RU, авария произошла около 9.55 на улице 45-ой Стрелковой Дивизии. КамАЗ, следовавший со стороны улицы Шишкова в сторону Московского проспекта, сбил пенсионерку, которая переходила проезжую часть в 30 метрах от пешеходного перехода. Пожилую женщину, которой на вид было около 70 лет, отправили в больницу, но она скончалась. Тем временем, водитель с места происшествия скрылся.

Но сотрудникам ГИБДД удалось установить личностиь нарушителя и задержать его. Им оказался 47-летний мужчина.

- В настоящее время принимается решение о возбуждении уголовного дела за нарушение ПДД, мужчине грозит до 12 лет лишения свободы, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.