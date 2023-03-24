Воронежская премия имени Столля объявила о новых номинациях

С 27 марта в Воронеже стартует прием заявок на ежегодную премию имени Вильгельма Столля, которую традиционно вручают на предпринимательском форуме в конце мая.

В этом году организаторы объявили о нововведениях. С 2023-го награду лучшим предпринимателям будут вручать в четырех номинациях. К категориям «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства», «Успешный молодежный бизнес», «Бизнес, проверенный временем» добавилась еще одна - для предпринимателей сферы туризма - «За вклад в развитие в туристической отрасли региона». В ней побороться за победу смогут как крупные турагентства и санатории, так и частные гиды и экскурсоводы. Кроме того, в этом году будут вручать спецприз «Бизнес-проект, достойно представляющий Черноземье» = по итогам онлайн-голосования.

Заявки принимают до 29 апреля.

В этом году форум и премия имени Столля пройдут в восьмой раз (их учредили в 2015 году). Имена победителей объявят во время церемонии награждения 26 мая. Общий призовой фонда премии - 1 млн рублей. Что касается статуэтки премии Столля, в этом году она может изменить дизайн.

В рамках предпринимательского форума организаторы запланировали образовательную программу - мастер-классы, лекции и семинары от ведущих бизнес-экспертов на темы тайм-менеджмента, маркетинга, быстрого переформатирования бизнеса в условиях рынка.