Житель Воронежской области лишился 410 тысяч рублей, покупая мотоцикл на сайте бесплатных объявлений

35-летний житель Борисоглебска стал жертвой мошенника, пытаясь купить мотоцикл через интернет.

Мужчина заинтересовался информацией на одном из сайтов бесплатных объявлений, списался с продавцом и перечислил ему в качестве аванса 10 тысяч рублей. Владелец прислал покупателю видеозапись, на которой он оформляет мотоцикл в транспортной организации для доставки, и продиктовал трек-номер отслеживания груза. Покупатель после увиденного потерял бдительность и перевел на предоставленный ему номер банковской карты полную стоимость мотоцикла.

Через некоторое время мужчина решил проверить статус доставки и выяснил, что такого трек-номера не существует. Связавшись с представителями транспортной компании, он узнал, что среди их отправлений мотоцикл не значился. А когда попытался выйти на связь с продавцом, оказалось, что объявление и переписка с сайта удалены. Таким образом борисоглебец потерял 410 тысяч рублей.

За минувшие сутки в полицию обратились 17 жителей Воронежской области, ставших жертвами дистанционных аферистов, в общей сложности они лишились более 4,2 млн рублей.