В Воронеже одну из улиц назовут именем биолога Михаила Цвета

Бюст Михаилу Цвету поставят у ВГУ Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже увековечат память биолога Михаила Цвета, открывшего хроматографию. Именем ученого, выдающегося ботаника-физиолога и биохимика растений, создавшего хроматографический метод разделения и анализа смесей веществ, назовут одну из новых улиц столицы Черноземья. Такое решение приняли на заседании комиссии по культурному наследию, которое прошло 22 марта. Также члены комиссии одобрили идею установки бюста ученого возле главного корпуса Воронежского университета.

Михаил Цвет родился в 1872 году в Италии, учился в Женеве, в 1896-м приехал в Россию, в 1917-м избран профессором Юрьевского университета (преемником которого является ВГУ). В 1918 был выдвинут на Нобелевскую премию. В этом же году эвакуирован в Воронеж, где работал в ботаническом саду Воронежского университета. В 1919-м умер в возрасте 47 лет, похоронен в Воронеже на территории Алексеево-Акатова монастыря.