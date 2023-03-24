В Воронеже военного заставили вернуться на службу после окончания контракта

Из армии после начала частичной мобилизации уволиться стало непросто. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежском гарнизонном суде вынесли решение по иску военнослужащего Кирилла Шишкина. 23 июня 2022 года у него истек контракт. 27 июня он подал рапорт об увольнении. 28 июня его командиры дали «добро». Однако процесс увольнения затянулся из-за подсчета выслуги лет. Шишкину в Западном военном округе насчитали 20 лет службы. И 22 сентября материалы его личного дела вернули в часть.

Однако 21 сентября, как известно, была объявлена частичная мобилизация, причем закона об ее окончании до сих пор нет. Увольнения по истечении контракта соответственно приостановили. На «стоп» поставили и рапорт Шишкина.

Военнослужащий подал иск. Юрист, представляющий его интересы, заявил, что подневольный труд у нас запрещен, а рапорт был подан задолго до объявления о частичной мобилизации. Однако в Воронежском гарнизонном суде посчитали, что умысла в затягивании процесса увольнения не было, и постановили, что Шишкин должен продолжить службу.