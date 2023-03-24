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НовостиОбщество24 марта 2023 11:02

В Воронеже военного заставили вернуться на службу после окончания контракта

Кирилл Шишкин пожелал уволиться после 20 лет службы, но ему это сделать не удалось
Олег КУЗНЕЦОВ
Из армии после начала частичной мобилизации уволиться стало непросто.

Из армии после начала частичной мобилизации уволиться стало непросто.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Воронежском гарнизонном суде вынесли решение по иску военнослужащего Кирилла Шишкина. 23 июня 2022 года у него истек контракт. 27 июня он подал рапорт об увольнении. 28 июня его командиры дали «добро». Однако процесс увольнения затянулся из-за подсчета выслуги лет. Шишкину в Западном военном округе насчитали 20 лет службы. И 22 сентября материалы его личного дела вернули в часть.

Однако 21 сентября, как известно, была объявлена частичная мобилизация, причем закона об ее окончании до сих пор нет. Увольнения по истечении контракта соответственно приостановили. На «стоп» поставили и рапорт Шишкина.

Военнослужащий подал иск. Юрист, представляющий его интересы, заявил, что подневольный труд у нас запрещен, а рапорт был подан задолго до объявления о частичной мобилизации. Однако в Воронежском гарнизонном суде посчитали, что умысла в затягивании процесса увольнения не было, и постановили, что Шишкин должен продолжить службу.