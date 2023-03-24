В райцентре под Воронежем нашли тела обезглавленных собак

Трудно поверить, что люди способны на такое зверство. Фото: Новая Усмань Сегодня, ВКонтакте.

В паблике «Новая Усмань Сегодня» ВКонтакте опубликовали фото тел двух обезглавленных собак. Их обнаружила женщина, гулявшая по улице Полевой недалеко от пятиэтажек. Причем на теле зверски убитых животных было множество порезов. Шокирующее фото тщательно заштриховали, но можно предположить, какой шок пережила обнаружившая обезглавленных собак женщина.

В одном из комментариев под постом Даринка Колесникова сообщила:

- Если это было обнаружено сегодня, либо вчера поздно вечером, я слышала крики этих собак и как компания людей орала с восхищением, одновременно с этими несчастными, это не передать…

Местные жители предполагают, что к убийству собак может быть причастна компания подростков, часто собирающаяся в этом месте.

В полиции сообщили, что с заявлением по поводу этого акта живодерства к ним не обращались, но по сообщениям СМИ они начали проверку.

В начале марта сообщили об активизировавшихся в Лисках догхантерах, отравивших несколько собак. В том же райцентре дошло до суда дело женщины, зарезавшей бродячего пса. Она догнала его и на пороге чужого дома дважды ударила ножом. Женщина утверждает, что мстила за своего покусанного сына.