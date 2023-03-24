Пьяная жительница Воронежа зарезала отца-иналида из-за просьбы сделать музыку потише и ушла к знакомому

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Следователи передают в суд уголовное дело 53-летней жительницы Воронежа, убившей беспомощного отца.

Трагедия произошла в конце августа 2022 года в квартире на улице Героев Стратосферы. Дама посреди ночи выпивала и слушала музыку на повышенной громкости. Ее 80-летний отец-инвалид возмутился нарушением спокойствия. Недовольная женщина схватила кухонный нож и ударила отца в грудь. Затем она позвонила знакомому и попросила ее забрать, после чего покинула квартиру. А вернувшись утром, обнаружила, что отец умер. О случившемся она сообщила родственнице и вызвала медиков. Эксперты определили, причиной смерти мужчины стала открытая рана груди.

- Сначала обвиняемая призналась и подтвердила показания при проведении проверки на месте, но потом от дачи показаний отказалась, вину не признала. Следователь собрал исчерпывающую доказательственную базу, позволившую изобличить обвиняемую в совершении преступления. Обвинительное заключение направлено в суд, рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК России Андрей Шевелев.