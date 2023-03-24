Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 марта 2023 9:43

В Воронеже прошло первое заседание Общественного совета при региональном ГУ МВД

Его состав обновился
Марина БЕЛОГЛАЗОВА
Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Фото: ГУ МВД по Воронежской области.

Фото: Предоставлено "КП"

23 марта состоялось первое заседание Общественного совета при ГУ МВД по Воронежской области в обновленном составе. Председателем единогласно избрали ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, его заместителем назначили ветерана МВД Андрея Маркова, а ответственным секретарем - Алексея Чернова, руководителя регионального отделения «Лига здоровья нации».

- Стратегическая линия ГУ МВД России по Воронежской области - открытость деятельности полиции и общественность стала серьезным помощником в решении данной задачи, - отметил начальник главка Михаил Бородин. - Надеюсь, что обновленный состав активно включится в работу, будут предлагаться новые идеи и формы деятельности.

На первом заседании создали шесть комиссии и определили направления их деятельности. Также общественники решили продолжить работу по повышению уровня безопасности дорожного движения.