В Воронеже прошло первое заседание Общественного совета при региональном ГУ МВД

Фото: ГУ МВД по Воронежской области. Фото: Предоставлено "КП"

23 марта состоялось первое заседание Общественного совета при ГУ МВД по Воронежской области в обновленном составе. Председателем единогласно избрали ректора ВГУ Дмитрия Ендовицкого, его заместителем назначили ветерана МВД Андрея Маркова, а ответственным секретарем - Алексея Чернова, руководителя регионального отделения «Лига здоровья нации».

- Стратегическая линия ГУ МВД России по Воронежской области - открытость деятельности полиции и общественность стала серьезным помощником в решении данной задачи, - отметил начальник главка Михаил Бородин. - Надеюсь, что обновленный состав активно включится в работу, будут предлагаться новые идеи и формы деятельности.

На первом заседании создали шесть комиссии и определили направления их деятельности. Также общественники решили продолжить работу по повышению уровня безопасности дорожного движения.