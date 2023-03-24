Воронежцев в начале мая ждут две короткие рабочие недели

Отдыхать в мае, как всегда, будем много. Фото: Евгения ГУСЕВА

Воронежцам сообщили о том, как они будут отдыхать на майские праздники. На 1 мая будет лишь один выходной. Зато на День Победы на этот раз мы будем отдыхать аж четверо суток – с 6 по 9 мая. Напомним, 8 мая сделали выходным в качестве компенсации за 8 января, в этом году пришедшееся на воскресенье.

В этом году нас ждут еще двое длинных выходных. День России будем праздновать с 10 по 12 июня, а День согласия и примирения – с 4 по 6 ноября.

В мае будет пять праздничных дней. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Всего в 2023 году будет 118 нерабочих и выходных дней, из них 14 будут праздничными.