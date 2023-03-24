Появились подробности резонанского ДТП под Воронежем, где в столкновении ВАЗ и микроавтобуса погибли трое и пострадали шестеро

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

По факту резонансной аварии в Калачеевском районе возбудили уголовное дело за нарушение ПДД. Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, в ДТП на дороге «Калач-Манино» 23 марта около 6.40 погибли три человека и шестеро пострадали.

В ходе предварительного следствия установили, что ранним утром 65-летний водитель микроавтобуса «Луидор» вез на работу рабочих агрокомплекса, когда в микроавтобус врезался ВАЗ-2114. По данным полиции, 40-летний житель Волгоградской области, который был за рулем «Самары», выехал на полосу встречного движения. В итоге он и двое его 39-летних пассажиров скончались на месте аварии. Водитель микроавтобуса и пятеро его пассажиров попали в больницу с разными травмами.

- В настоящее время следователи и сотрудники полиции продолжают устанавливать причины и обстоятельства аварии, назначен ряд экспертиз, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, дело взяла под контроль прокуратура.