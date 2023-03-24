Концерты Воронежского губернаторского оркестра посетили в ЛНР более 900 зрителей

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Воронежские музыканты выступили в Луганской Народной Республике. Два концерта дал в ЛНР Губернаторский эстрадно-духовой оркестр Воронежской филармонии. Артисты сыграли для жителей поселков Марковка и Меловое.

- Мы привезли в ЛНР программу «Музыка отечественного кино». Это наш общий культурный контекст, общая история, общие песни. Адаптированные для духового оркестра, они звучали особенно торжественно, а вокалу солистки Елены Старковой невозможно было не подпевать. Видно, что люди соскучились по музыке, поэтому принимали нас очень радушно. Два концерта собрали полные залы! Было много молодежи, родителей с детьми, было и старшее поколение, но музыка смогла объединить всех, - поделился эмоциями участник коллектива Святослав Москаленко.

В ЛНР уже приезжали артисты Воронежской филармонии - ансамбли «Держава» и другие коллективы. Губернаторский эстрадно-духовой оркестр привез лугчанам самую многочисленную культурную делегацию -более 20 музыкантов. Два концерта собрали более 900 зрителей.

– Не передать словами, насколько прекрасным было звучание музыкальных инструментов, они сливались воедино, образовывая при этом мелодию, которая проникала в самую душу. Присутствующие в зале не смогли сдержать слез, ведь песни были всем нам знакомы, они вызывали бурю положительных эмоций, - поблагодарила администрация Меловского района ЛНР.