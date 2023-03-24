В Воронежской области с 1 апреля изменится расписание нескольких электричек

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

С 1 апреля в Воронежской области изменится расписание ряда пригородных поездов, сообщили в ППК Черноземье.

Электричка №6155 Воронеж-1 - Рамонь сократит общее время в пути на 10 минут и составит 1 час 50 минут: теперь отправится в 9.38 (+3 мин), прибывает теперь на станцию Рамонь в 11.28 (-7 мин).

№6156 Рамонь - Воронеж-1 отправится в 16.40 (+10 мин), прибывает на станцию Воронеж-1 в 18.08 в соответствии с существующим графиком, общее время в пути сократится на 10 минут и составит 1 час 28 минут.

№6642 Рамонь - Графская отправится в 10.17 (-3 мин), прибывает на станцию Графская в 10.55 (-3 мин).