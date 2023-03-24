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НовостиЗдоровье24 марта 2023 8:17

В Воронежской области к утру 24 марта выявили 509 заболевших ковидом

Слава богу, за минувший день никто не умер от последствий коронавируса
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области продолжается рост заболеваемости ковидом. По данным федерального оперштаба на утро 24 марта, в регионе выявили за минувшие сутки 509 новых случаев. С начала пандемии количество заразившихся достигло 491 475 человек.

Вчера никто не умер от последствий ковида. Всего летальная статистика в регионе насчитывает 8 626 случаев.

За минувший день с больничного выписали 311 пациентов. Всего с начала наблюдений справились с коронавирусом 477 927 воронежцев.