В Воронежской области к утру 24 марта выявили 509 заболевших ковидом

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронежской области продолжается рост заболеваемости ковидом. По данным федерального оперштаба на утро 24 марта, в регионе выявили за минувшие сутки 509 новых случаев. С начала пандемии количество заразившихся достигло 491 475 человек.

Вчера никто не умер от последствий ковида. Всего летальная статистика в регионе насчитывает 8 626 случаев.

За минувший день с больничного выписали 311 пациентов. Всего с начала наблюдений справились с коронавирусом 477 927 воронежцев.