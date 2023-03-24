Поймали мошенника, выманившего у воронежца 350 тысяч рублей по схеме «звонок из банка»

Задержали одного из аферистов, который выманил у 27-летнего жителя Новоусманского района около 350 тысяч рублей. Воронежца развели по стандартной мошеннической схеме «звонок из банка». В июле 2022 года ему позвонили якобы из службы безопасности банка, напугали, что неизвестные пытаются похитить сбережения с его расчетного счета, и рекомендовали защитить средства путем перевода на безопасный «банковский» счет. Но после того, как воронежец перевел деньги на предоставленные реквизиты, связь с менеджером банка прервалась…

Воронежские оперативники вместе с коллегами из столичного региона установили одного из участников преступной схемы. Ранее судимого 22-летнего жителя Алтайского края задержали в Московской области. Он признался, нашел возможность дополнительного заработка по объявлению в интернете: в его обязанности входило регистрировать сим-карты с последующей привязкой к реквизитам банковских карт. Именно эти реквизиты «безопасного счета» продиктовал телефонный аферист потерпевшему. После зачисления денег на счет, подозреваемый их обналичивал и переводил своим кураторам, оставляя себе процент от суммы перевода.

- В настоящее время установлена причастность фигуранта к аналогичному преступлению на территории Московской области. Устанавливаются соучастники преступления. На подозреваемого завели уголовное дело мошенничество, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.