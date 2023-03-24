В Воронеже «Хендэ Солярис» не пропустил «Тойоту Фан Карго»: двое пострадавших

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Днем 23 марта в Воронеже столкнулись две иномарки. Авария произошла около 13.30 на улице Донской.

По предварительным данным полиции, 36-летний водитель на «Хендэ Солярис», следовавший со стороны улицы Хользунова в направлении Московского проспекта, нарушил очередность проезда перекрестка и столкнулся с «Тойотой Фан Карго», который двигался со стороны улицы Строителей в направлении улицы Хользунова.

В результате ДТП пострадали два человека - 31-летнего водитель «Тойоты» и 53-летняя пассажирка «Хендэ Солярис», их отправили в больницу.

За минувшие сутки в Воронежской области сотрудники ГИБДД зарегистрировали 90 ДТП. В них пострадали 12 человек и четверо погибли.