В Воронеже пройдут «Дни Островского»

"Бальзаминов" в Камерном театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже 200-летие Александра Островского отметят специальной программой. В апреле пройдут «Дни Островского», в рамках которых воронежцам покажут четыре спектакля по пьесам великого драматурга.

5 и 6 апреля Камерный театр представит постановку Михаила Бычкова «Бальзаминов», а 13 и 29 апреля - спектакль «Гроза», тоже в постановке худрука театра.

12-13 апреля театр драмы приглашает на мероприятие «Посвящение Островскому». Покажут премьеру этого сезона - «На всякого мудреца довольно простоты». Перед началом актриса Магдалена Магдалинина расскажет о творчестве драматурга. А потом покажут фильм, в котором артисты спектакля расскажут о своих любимых пьесах Островского и своем отношении к автору.

ТЮЗ 12 апреля покажет спектакль «Последняя жертва» в постановке режиссера Анатолия Ледуховского (Москва).

Литературный музей имени Никитина 23 марта откроет в здании Мещанской управы выставку «О великом русском драматурге», которая продлится до 26 мая. Ее украшением станут костюмы героев постановок театра драмы по пьесам Островского. В программе показ видеофильма об имении Островского в Костромской области. Затем посетителей познакомят с выставкой «Милостивый государь, Александр Николаевич…» из фондов Государственного мемориального и природного музея-заповедника Островского «Щелыково». Выставку можно посетить до 24 апреля. В этот же день в Доме актера пройдет театральная гостиная «Таланты и поклонники».

А воронежских библиотеках к 200-летию драматурга устроят книжно-иллюстративные выставки, просветительские акции, тесты, литературные часы, просмотры художественных фильмов по мотивам произведений Островского.