Воронежский драмтеатр покажет премьеру по пьесе известного драматурга Дмитрия Данилова

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

27 марта Воронежский драмтеатр покажет премьеру. Режиссер Никита Рак поставил комедию «Сережа очень тупой» по пьесе известного современного драматурга Дмитрия Данилова (лауреата премии «Золотая маска» в номинации «За лучшую работу драматурга», автор пьесы «Человек из Подольска», спектакль по ней ставили в драметатре в рамках лаборатории СИТО).

Новая постановка предлагает зрителям окунуться в мир раздумий над тем, насколько дорого и хрупко наше личное пространство, и как легко его могут нарушить люди иного мировоззрения.

Фабула спектакля такова: к мирно работающему за компьютером Сергею приходят гости. В его с супругой Машей квартиру наглым образом протискиваются сразу три курьера некой «Службы доставки», три Николая разных возрастов родом из одного и того же города. Они обещают отдать таинственную посылку, но только после того, как побудут у Сергея «в течение часа», как и договаривались по телефону. Троица готова к любым «нештатным ситуациям»: закопать труп, сделать операцию и даже помочь повеситься. Кто эти курьеры? Почему они пришли? Какую посылку принесли от таинственного отправителя?

В спектакле заняты Антон Тимофеев, Вячеслав Зайцев, Денис Кулинчев, Владимир Летунов, Мария Щербакова, Егор Козаченко.

Постановка будет идти на малой сцене. 12+