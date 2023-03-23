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НовостиПроисшествия23 марта 2023 16:59

Два жителя Воронежской области погибли, перевернувшись на лодке

Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

Воронежские следователи организовали проверку по факту гибели двух мужчин в реке Дон у села Копанище Лискинского района. Как сообщили в пресс-службе СУСКа, по предварительным данным, утром 23 марта мужчины 38 и 39 лет в нетрезвом состоянии отправились на лодке по реке и перевернулись. Свидетелями несчастного случая стали местные жители, которые попытались спасти утопающих и самостоятельно вытащили их на берег. Однако, несмотря на оказанную помощь, оба мужчины скончались.

- В рамках доследственной проверки выполняется весь комплекс проверочных мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего, - сообщили в СУСКе Воронежской области. - По результатам будет принято процессуальное решение.