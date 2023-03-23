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НовостиОбщество23 марта 2023 16:20

В Воронежском парке имени Дурова отремонтируют спортивную площадку

Работы начнутся на следующей неделе
Ирина КАЗАНИНА
Фото городского управления экологии

Фото городского управления экологии

Фото: Предоставлено

Городское управление экологии сообщило о планах по ремонту спортивной площадки в паке имени А.Дурова. Работы начнутся уже на следующей неделе.

В рамках муниципального контракта подрядчик уложит на площадке новое резиновое покрытие, заменит ограждение коробки, установит современное спортивное оборудование. Кроме того здесь появится и новое освещение.

Ремонт, по планам, завершится до конца мая. Все это время место занятий спортом будет недоступно для воронежцев. В мэрии просят гостей парка отнестись с пониманием к временным неудобствам.