В Воронежском парке имени Дурова отремонтируют спортивную площадку

Фото городского управления экологии Фото: Предоставлено

Городское управление экологии сообщило о планах по ремонту спортивной площадки в паке имени А.Дурова. Работы начнутся уже на следующей неделе.

В рамках муниципального контракта подрядчик уложит на площадке новое резиновое покрытие, заменит ограждение коробки, установит современное спортивное оборудование. Кроме того здесь появится и новое освещение.

Ремонт, по планам, завершится до конца мая. Все это время место занятий спортом будет недоступно для воронежцев. В мэрии просят гостей парка отнестись с пониманием к временным неудобствам.