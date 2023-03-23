Убивший соперника житель Воронежской области получил 10 лет колонии строгого режима

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Следствие собрало достаточную доказательную базу для вынесения судом обвинения в убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ 39-летнему жителю Бобровского района.

5 ноября 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения вооружился гладкоствольным ружьем и приехал к дому бывшей супруги на улице Кирова города Боброва. Женщина вышла из квартиры и попросила ее больше не беспокоить. В этот момент в общий коридор многоквартирного дома вышел 36-летний гражданский супруг женщины. Соперники начали ругаться, а потом бывший муж выстрелил из ружья в своего оппонента. От огнестрельного ранения груди потерпевший скончался на месте происшествия.

Преступник скрылся и попытался уничтожить орудие преступления, но был оперативно задержан полицией и заключен под сражу.

В ходе следствия также выяснились, что в июне 2015 года осужденный, находясь на улице Революционная города Боброва, нашел металлическую банку бездымного пороха. Взрывчатое вещество мужчина длительное время незаконно хранил в доме своего родственника, о чем тот даже не догадывался.

- На предварительном следствии мужчина, ранее судимый за уклонение от уплаты алиментов и управление транспортным средством в состоянии опьянения, признал вину в совершении преступлений, - рассказали в пресс-службе воронежского СУСКа.

Суд назначил мужчине 10 лет 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.