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НовостиОбщество23 марта 2023 14:09

Прокуратура потребовала закрасить «Аллею Славы рок-н-ролла» на историческом здании в центре Воронежа

Краеведы убеждены, что портеты музыкантов изменили облик магазина Вяхиревой
Ирина КАЗАНИНА
Фото со страницы сообщества "Охрана культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Фото со страницы сообщества "Охрана культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы разошлись во мнении насчет граффити на стене арки дома на улице Плехановской. Дом этот – объект культурного наследия «Магазин Вяхиревой» начала 20 века.

Граффити появилось на стене давно по инициативе молодежного бара «ХЛАМ» - на черном фоне изображены портреты отечественных рок-музыкантов прошлого, а сама композиция получила название - «Аллея Славы рок-н-ролла». Многие горожане поддержали эту идею, однако краеведы восторга по поводу уличного искусства не разделили и обратились в прокуратуру с требованием обязать администрацию бара привести стену исторического здания в приличный вид. Авторы жалобы уверены, что рисунки изменили облик ОКН, что является нарушением.

Прокуратура поддержала защитников культурного наследия города и выдала предписание закрасить граффити. Между тем владелец бара «ХЛАМ» хочет «узаконить» эти граффити, но это вряд ли получится, считают краеведы.