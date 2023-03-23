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НовостиОбщество23 марта 2023 15:47

Мероприятия воронежской культуры привлекли в прошлом году 25 миллионов зрителей

Самым масштабным событием стал юбилей Петра Первого
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В департаменте культуры Воронежской области сообщили, что по итогам прошлого года культурные мероприятия в регионе посетили почти 25 миллионов человек. Одним из ярких событий минувшего года стало масштабное празднование 350-летие со дня рождения Петра I. 85 приуроченных к юбилею мероприятий посетили более 120 тысяч человек, сообщила руководитель департамента Мария Мазур.

Наступивший год также обещает быть насыщенным культурными мероприятиями. Запланировано более 30 крупных событий к 150-летию со дня рождения Сергея Рахманинова, а в апреле в театрах пройдут Дни Александра Островского.