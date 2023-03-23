В воронежском райцентре построят больницу за 2 миллиарда рублей

В больнице смогут проходить лечение до 144 пациентов Фото: из архива «КП»

В Воронежской области начали поиск подрядчика для разработки проекта и строительства стационара со вспомогательными объектами для Бутурлиновской районной больницы на улице Дорожная, 69. Начальная максимальная цена контракта — более 1,9 миллиарда рублей.

По условиям контракта, победитель конкурса должен разработать дизайн-проект интерьеров больничных помещений, сделать все подготовительные работы, построить здание стационара, осуществить пуско-наладочные работы и благоустроить прилегающую территорию. Срок завершения работ - 1 октября 2025 года.

В новом четырехэтажном здании стационара появятся приемное отделение и отделение скорой помощи, родильное отделение с помещением для выписки, холл ожидания пациентов, вестибюль, хирургическое, гинекологическое, инфекционное, операционное, терапевтическое отделения, отделение реанимации и учебную кафедру, а также пищеблок, административные кабинеты и помещения для отдыха персонала больницы. Новое здание будет соединяться с существующим при помощи перехода. Общее количество коек стационара составит 144 койки.