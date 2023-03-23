Воронежская пенсионерка перевела мошенникам свыше одного млн рублей

20 марта на мобильный телефон потерпевшей позвонили с неизвестного номера. Фото из телеграм-канала региональной полиции.

В ОМВД России по Богучарскому району поступило заявление от 66-летней жительницы столичного региона о том, что неизвестные похитили у нее крупную сумму денег. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Потерпевшая пояснила, что временно проживает в Богучарском районе с матерью. 20 марта на мобильный телефон позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что в отношении неё началось уголовное преследование. На один из мессенджеров псевдосотрудник отправил якобы постановление о возбуждении уголовного дела. Все выглядело правдоподобно, но потерпевшая сообщила, что не совершала никаких противоправных деяний.

Далее злоумышленник стал действовать по стандартной схеме: сообщил женщине об оформленном на ее имя кредите и что ей необходимо обезопасить свои счета. Также он дополнил, что якобы от её имени происходит финансирование террористической деятельности, поэтому ей присвоен статус подозреваемой по соответствующему уголовному делу.

И чтобы избежать негативных последствий и потери денег, женщине рекомендовали перевести все свои сбережения на «безопасные» счета, что она и сделала, не выходя из дома. Но при последнем переводе 95 тысяч рублей сотрудники банка заметили подозрительные операции с крупными суммами и позвонили пенсионерке с предупреждением о мошенниках, а счет заблокировали. К этому моменту женщина уже перевела аферистам 1 155 000 рублей.