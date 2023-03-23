В Воронежской области накрыли контрабандистов

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Воронежской области совместно с коллегами из региональных управления ФСБ и ФТС выявили факт контрабанды товаров в крупном размере. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Трое воронежцев в возрасте от 51 до 57 лет, представляя интересы одной из фирм, заключили контракт с иностранным предпринимателем на покупку алюминиевых комплектующих для монтажа автомобильного газового оборудования. В октябре 2019 года подозреваемые ввезли на территорию РФ партию товара, занизив его стоимость. В результате бюджету страны был причинен ущерб на сумму, превышающую 12 млн рублей. В соответствии с частью 1 статьи 226.1 УК РФ злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до десяти лет.