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НовостиОбщество23 марта 2023 12:31

В Воронеже проведут реконструкцию Литературного некрополя

Подядчик восстановит крест на могиле Алексея Кольцова и благоустоит территорию
Ирина КАЗАНИНА
Фото из группы "Защита культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Фото из группы "Защита культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы и гости города неоднократно обращали внимание на плачевное состояние Литературного некрополя. Реставрации давно требуют как памятники известным воронежцам - поэтам Кольцову и Никитину, похороненным здесь, так и прилегающая территория. И вот, кажется, жалобы были услышаны чиновниками – в Воронеже объявили поиск подрядчика на разработку проекта реставрации могилы поэта Алексея Кольцова.

Фирме, которая станет победителем конкурса, предстоит провести обследование памятника поэту, разработать эскизный проект его реставрации, получить заключение историко-культурной экспертизы и согласовать документы в управлении по охране объектов культурного наследия области.

В рамках реконструкции благоустроят территорию и восстановят гранитную облицовку памятника Кольцову, а также крест на нем из белого мрамора, пропавший несколько лет назад.