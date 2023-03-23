В Воронеже проведут реконструкцию Литературного некрополя

Фото из группы "Защита культурного наследия Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Воронежцы и гости города неоднократно обращали внимание на плачевное состояние Литературного некрополя. Реставрации давно требуют как памятники известным воронежцам - поэтам Кольцову и Никитину, похороненным здесь, так и прилегающая территория. И вот, кажется, жалобы были услышаны чиновниками – в Воронеже объявили поиск подрядчика на разработку проекта реставрации могилы поэта Алексея Кольцова.

Фирме, которая станет победителем конкурса, предстоит провести обследование памятника поэту, разработать эскизный проект его реставрации, получить заключение историко-культурной экспертизы и согласовать документы в управлении по охране объектов культурного наследия области.

В рамках реконструкции благоустроят территорию и восстановят гранитную облицовку памятника Кольцову, а также крест на нем из белого мрамора, пропавший несколько лет назад.