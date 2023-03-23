Под Воронежем очистные сооружения отравляют почву

Фото из телеграм-канала департамента экологии Фото: Предоставлено

Совместная проверка чиновников департамента природных ресурсов и экологии с представителями прокуратуры Новоусманского района выявила грубые нарушения в работе очистных сооружений МКП «ЖКХ Масловское», расположенных в поселке Первого отделения совхоза Масловский.

В ходе выезда на место специалисты лаборатории ЦЛАТИ отобрали пробы сточной воды, сбрасываемой с очистных сооружений, а также пробу почвы, загрязненной сточными водами. А кадастровые инженеры провели замер площади загрязнённой территории.

Материалы проверки направили в прокуратуру Новоусманского района для принятия процессуального решения. Тем временем сотрудники департамента проводят расчет вреда, причиненного почвам.