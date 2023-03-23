Жительницу Воронежской области уличили в истязании 12-летней дочери

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

В процессе рассмотрения в суде гражданского дела об ограничении в родительских правах 32-летней местной жительницы Россошанская межрайонная прокуратура установила, что женщина ненадлежащим образом исполняет родительские права в отношении своей 12-летней дочери.

Выяснилось, что мать в течение нескольких дней морила дочь голодом, не давая ей еды и воды, при этом запрещала выходить из комнаты и систематически избивала.

По материалам прокурорской проверки следователи возбудили в отношении истязательницы уголовное дело за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Проводится дознание.

А пока суд, согласившись с позицией прокурора при рассмотрении гражданского дела, ограничил мать в родительских правах с одновременным взысканием с нее алиментов.