Поезд «Воронеж – Белгород» будет ходить три раза в неделю

Фото пресс-службы ЮВЖД.

Новостью о графике движения поезда «Воронеж – Белгород» заместитель губернатора Белгородской области Владимир Базаров поделился со своими подписчиками в социальных сетях.

- Есть хорошая новость, связанная с пассажирскими перевозками – договорились с коллегами о запуске поезда «Воронеж – Белгород» по пятницам. Сейчас состав курсирует только по выходным, а с 23 апреля будет ходить три дня в неделю, - отметил вице-губернатор.

Кстати, поездом «Воронеж – Белгород», начиная с мая 2022 года, воспользовались десять тысяч пассажиров.