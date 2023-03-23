На 20 улицах Ленинского района Воронежа спилят 76 аварийных деревьев

Фото упраы Ленинского района Фото: Предоставлено

В Воронеже продолжается плановая весенняя обрезка деревьев, а также рубка старых и аварийных деревьев, угрожающих пешеходам и транспорту. Большая часть из деревьев, предназначенных к вырубке, повреждена вредителями, либо являются сухостойными. Управы районов работают по плану, сформированному по обращениям жителей.

Так, в Ленинском районе обрезку проведут на 20 улицах: 20-летия Октября, Острогожская, Ворошилова, Степана Панкова, Моисеева, Куколкина, Красная Горка, пер. Поворотный и других. Согласно выданным экологами разрешениям, предстоит вырубить 76 тополей и обрезать 75 деревьев.

- Отметим, что специалисты комбината бережно относятся к зеленым насаждениям и профессионально выполняют весь цикл уходных работ. По окончании обрезки, спилы обязательно обрабатываются агротехническим препаратом, который предназначен для ускорения регенерации тканей растений - пастой «РанНет». При этом трехкомпонентный состав обеспечивает комплексное воздействие, - рассказали в управе Ленинского района.

По вопросам плановой обрезки и вырубки деревьев в Ленинском районе следует обращаться в отдел благоустройства управы (ул. 20-летия Октября, 115 т. 206-91-36).