В Воронеже водитель «КамАЗа» переехал пенсионерку и скрылся

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области Фото: Предоставлено

Воронежские полицейские выясняют обстоятельства происшествия, унесшего жизнь пешехода. В четверг около 9.55 на улице 45-ой Стрелковой Дивизии в районе дома № 116 «КамАЗ» совершил наезд на женщину лет 70, которая переходила дорогу в 30 метрах от пешеходного перехода. После ДТП водитель скрылся с места.

Пострадавшую срочно доставили в больницу, однако врачи не смогли ей помочь. От тяжелых травм женщина скончалась в медучреждении.

Полицейские начали поиски водителя и грузовика, допустившего наезд на пешехода.