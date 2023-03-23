В Воронеже завершается зимний ямочный ремонт дорог

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С наступлением теплой погоды воронежские дорожники завершают ямочный ремонт с использованием литого асфальта. Эту технологию используют при холодной погоде зимой. Специально для работы с литым асфальтом в районные комбинаты благоустройства в числе прочей дорожной техники закупили и рециклеры.

- В частности, рециклер грузоподъемностью 3,2т, обладает производительностью 1,2 тонны в час, что позволяет выполнить работы по ликвидации повреждений асфальтобетонного покрытия около десяти квадратных метров за одну смену (в зависимости от степени разрушений), - рассказали в управе Ленинского района.

На первый квартал управа сформировала перечень ям и дефектов асфальта на 21-й улице (преимущественно магистральных). На сегодня выполнены работы по ремонту общим объемом более 300 квадратных метров. Теперь ремонтировать дороги будут горячим асфальтом.