В Воронеже аферист обманул четырех автолюбителей

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 5 УМВД России по Воронежу задержали ранее судимого за мошенничество 26-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении аналогичного преступления. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Полицейские выяснили, что на сайте бесплатных объявлений мужчина размещал объявления о продаже автомобильных шин. После того, как покупатели переводили ему деньги в качестве предоплаты, злоумышленник переставал выходить с ними на связь. Объявление с сайта он удалял, на телефонные звонки не отвечал. К примеру, в августе 2022 года 51-летний воронежец перевел лжепродавцу около 23 тысяч рублей за автошины, но товар так и не получил.

В настоящее время стражи порядка установили причастность мошенника к совершению четырех подобных афер. Общий ущерб составил более 280 тысяч рублей. В соответствии с частью 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» ему грозит до пяти лет тюрьмы.