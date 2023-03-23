13 медалей завоевали воронежские пловцы на старте чемпионата и первенства ЦФО

Фото ЦСП СК Воронежской области.

По итогам двух дней соревнований среди спортсменов 2005-08 гг. рождения воронежцы завоевали 16 медалей.

Первые места заняла Дарья Клепикова (100 м баттерфляй и 400 м вольный стиль), Анастасия Саратова (среди юниорок, 100 м и 400 м вольный стиль), Леонид Коровин (среди юниоров, 400 м комплексное плавание), а также эстафетная команда 4х200 м вольным стилем.

Вторые места заняли - Клепикова (100 м вольный стиль), Саратова (400 м вольный стиль), Александра Цветковская (400 м комплексное плавание) и Дмитрий Кобелев (среди юниоров, 200 м баттерфляй).

Бронзовыми призерами стали - Иван Вахнин (100 м на спине), Цветковская (100 вольный стиль) и Арина Марченко на первенстве среди юниорок (400 м комплексное плавание).