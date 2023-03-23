Третий день кряду в Воронежской области ковидом заболевают свыше 500 человек

За три года с начала пандемии в регионе выявили уже почти 490,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За 22 марта 508 человек заболели коронавирусом в Воронежской области, о чем сообщил федеральный оперативный штаб. Тем временем 541 пациент победил ковид.

Отметим, что суточное число заразившихся продолжает расти с 27 февраля, когда COVID-19 обнаружили у 342 человек. Всего за три года с начала пандемии в регионе выявили уже почти 490,5 тысячи случаев заболевания коронавирусом. Также накануне умер 8626-й пациент.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, 21 марта 614 человек вылечились от ковида, а заболели – 504.