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НовостиНедвижимость23 марта 2023 9:01

На фасаде дома №18 по улице Орджоникидзе в Воронеже устранили дефекты

Работу над ошибками провел подрядчик
Алексей СЕРГУНИН

9 марта этого года от нижней части плиты одного из балконов дома №18 по улице Орджоникидзе в Воронеже отвалилась часть штукатурного покрытия. В тот же день Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по региону дал указание подрядчику устранить дефект. Об этом информирует телеграм-канал Фонда.

Представители строительной компании обследовали места отслоения штукатурного покрытия и оперативно провели ремонтно-восстановительные работы. Сейчас нижняя часть балконной конструкции выглядит так же целостно, как и сразу после капитального ремонта в 2018 году.