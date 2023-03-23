На фасаде дома №18 по улице Орджоникидзе в Воронеже устранили дефекты

9 марта этого года от нижней части плиты одного из балконов дома №18 по улице Орджоникидзе в Воронеже отвалилась часть штукатурного покрытия. В тот же день Фонд капитального ремонта многоквартирных домов по региону дал указание подрядчику устранить дефект. Об этом информирует телеграм-канал Фонда.

Представители строительной компании обследовали места отслоения штукатурного покрытия и оперативно провели ремонтно-восстановительные работы. Сейчас нижняя часть балконной конструкции выглядит так же целостно, как и сразу после капитального ремонта в 2018 году.