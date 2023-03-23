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НовостиПроисшествия23 марта 2023 8:53

Двое воронежцев угнали машину и сожгли ее

Оба злоумышленника находятся в изоляторе
Алексей СЕРГУНИН
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

23-летний житель Рамонского района сообщил в полицию, что «ВАЗ-21074», припаркованный возле его дома на улице Центральной в селе Чистая поляна, исчез. Об этом информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

После оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали. Ими оказались ранее судимые за аналогичные преступления жители Семилукского района в возрасте 20 и 28 лет. Сожженный автомобиль сотрудники полиции обнаружили у села Землянское.

В отделе полиции злоумышленники полностью признали свою вину. Они отметили, что были знакомы с владельцем машины и знали, что мужчина хранит ключи в салоне. На угон они решились в состоянии алкогольного опьянения. Приехав домой, они похитили двигатель, спрятали госномер и подожгли транспортное средство, чтобы скрыть следы преступления.

В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемым, которые находятся в изоляторе временного содержания, грозит до шести лет тюрьмы.