В сгоревшем доме под Воронежем нашли тело 68-летнего мужчины

Фото ГУ МЧС России по Воронежской области.

Накануне, 22 марта, в Новой Усмани загорелся двухквартирный жилой дом. На месте пожара обнаружили труп мужчины 1955 года рождения. Причины случившегося устанавливаются. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области.

Сообщение о возгорании в доме на улице Юбилейной поступило на пульт дежурного в 16:07. В одной квартире площадью 150 кв. метров обрушилась кровля, потолочное перекрытие в кухне, коридоре и комнате. В другой – огонь повредил чердачное помещение на 80 кв. метрах. На месте происшествия работали три пожарных отделения и добровольная пожарная охрана. Всего с огнем боролись 14 человек и четыре единицы техники. Пожар был потушен в 16:28.